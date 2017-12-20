Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
110177
ALTIN
155.581
DOLAR
3.8359
STERLİN
5.1332
EURO
4.5349

Merkeze kadın eli

İYİ Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanlığı’na Aniş Kutlu atanarak, partinin merkez ilçe teşkilatı kadın siyasetçiye emanet edildi.

Merkeze kadın eli

İYİ Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanlığı’na Aniş Kutlu atanarak, partinin merkez ilçe teşkilatı kadın siyasetçiye emanet edildi.

20 Aralık 2017 Çarşamba 07:00
0 Okunma
Merkeze kadın eli

İlçelerde gerçekleşen atamaların ardından, merkez ilçe teşkilatına da Aniş Kutlu’nun ataması yapıldı.
İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, Yozgat tarihinde ender görülen bir durum olduğunu belirterek, “Merkez ilçe başkanımız bir hanımefendi oldu. Aniş Kutlu adlı arkadaşımız bu görevi üstlendi” dedi.
İl Başkanı Özışık, Aniş Kutlu’nun Yozgatlı olup, uzun yıllar kamuda memur olarak hizmet ettikten sonra emekli olduğunu ve İYİ Parti’ye katılarak kutlu yürüyüşe destek verdiğini belirtti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
BBP Çekerek Kongresi yapıldı
BBP Çekerek Kongresi yapıldı
-Kaliteli adamım!
-Kaliteli adamım!
-MHP milletin kalbinde
-MHP milletin kalbinde
-Yozgat bizi sevdi
-Yozgat bizi sevdi
-İYİ Parti teşkilatlanıyor
-İYİ Parti teşkilatlanıyor
-CHP'de ilçe Kongrelerine devam
-CHP'de ilçe Kongrelerine devam

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim