Merkeze kadın eli

İlçelerde gerçekleşen atamaların ardından, merkez ilçe teşkilatına da Aniş Kutlu’nun ataması yapıldı.

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, Yozgat tarihinde ender görülen bir durum olduğunu belirterek, “Merkez ilçe başkanımız bir hanımefendi oldu. Aniş Kutlu adlı arkadaşımız bu görevi üstlendi” dedi.

İl Başkanı Özışık, Aniş Kutlu’nun Yozgatlı olup, uzun yıllar kamuda memur olarak hizmet ettikten sonra emekli olduğunu ve İYİ Parti’ye katılarak kutlu yürüyüşe destek verdiğini belirtti.