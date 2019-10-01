Merkeze Cankurtaran atandı

Bu kapsamda partinin Yozgat Merkez İlçe Başkanlığı’na Cafer Cankurtaran atandı. Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nihat Kayhan, beraberinde İl Başkan Yardımcısı Kamil Doğandemir ve Merkez İlçe Başkanı Cafer Cankurtaran ile gazetemizi ziyaret ederek, parti çalışmaları hakkında bilgi verdi. İl Başkanı Kayhan, Yozgat’ta 12 ilçede teşkilatlandıklarını, Çandır ve Şefaatli ilçelerinde ise teşkilatlanma çalışmalarının sonuna geldiklerini bildirdi. Kayhan, il ve ilçelerde mahalle ve köy teşkilatlanmalarını da tamamladıklarını ifade etti. Merkez İlçe Başkanlığı görevine atanan Cafer Cankurtaran da partisinin başarısı için yılmadan çalışacağını, her Cuma günü partinin istişare toplantısı tertiplediğini ve tüm Yozgat halkının toplantılara davetli olduğunu söyledi.

