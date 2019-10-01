Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105033
ALTIN
267.415
DOLAR
5.6450
STERLİN
6.9428
EURO
6.1584

Merkeze Cankurtaran atandı

YENİDEN Refah Partisi Merkez İlçe Başkanlığına Cafer Cankurtaran atandı. Yeniden Refah Partisi Yozgat’ta teşkilatlanma çalışmalarını sürdürüyor.

Merkeze Cankurtaran atandı

YENİDEN Refah Partisi Merkez İlçe Başkanlığına Cafer Cankurtaran atandı. Yeniden Refah Partisi Yozgat’ta teşkilatlanma çalışmalarını sürdürüyor.

01 Ekim 2019 Salı 00:00
Merkeze Cankurtaran atandı

Bu kapsamda partinin Yozgat Merkez İlçe Başkanlığı’na Cafer Cankurtaran atandı. Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nihat Kayhan, beraberinde İl Başkan Yardımcısı Kamil Doğandemir ve Merkez İlçe Başkanı Cafer Cankurtaran ile gazetemizi ziyaret ederek, parti çalışmaları hakkında bilgi verdi. İl Başkanı Kayhan, Yozgat’ta 12 ilçede teşkilatlandıklarını, Çandır ve Şefaatli ilçelerinde ise teşkilatlanma çalışmalarının sonuna geldiklerini bildirdi. Kayhan, il ve ilçelerde mahalle ve köy teşkilatlanmalarını da tamamladıklarını ifade etti. Merkez İlçe Başkanlığı görevine atanan Cafer Cankurtaran da partisinin başarısı için yılmadan çalışacağını, her Cuma günü partinin istişare toplantısı tertiplediğini ve tüm Yozgat halkının toplantılara davetli olduğunu söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sedef Bakana Sordu
Sedef Bakana Sordu
Anadolu yoksullaşıyor
Anadolu yoksullaşıyor
Bozdağ ilçeleri geziyor
Bozdağ ilçeleri geziyor
Kaleyi sağlama aldı
Kaleyi sağlama aldı
Vefalı ziyaret
Vefalı ziyaret
CHP’DEN YAKIN TAKiP
CHP’DEN YAKIN TAKiP
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim