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Merkezden ziyaret

AK Parti Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, beraberinde partililerle birlikte Yozgat Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesislerini ziyaret ederek çöpten elektrik üretimi hakkında bilgi aldı.

Merkezden ziyaret

AK Parti Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, beraberinde partililerle birlikte Yozgat Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesislerini ziyaret ederek çöpten elektrik üretimi hakkında bilgi aldı.

14 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Merkezden ziyaret

Nazlı, Yozgat Belediyesi tarafından kısa bir süre önce hizmete sunulan çöpten elektrik üretimi yapan tesisini partililerle birlikte gezdi.
Yetkililerden bilgi alan İskender Nazlı, tesisin geçmişte vahşi depolama yöntemiyle çöp depolanan bir alan iken, bugün elektrik üretimi de yapılan modern bir yapıya kavuştuğunu ifade etti.
Nazlı, bölgenin en çevreci katı atık depolama alanının Yozgat’ta bulunmasından dolayı mutluluk duyduklarını dile getiren Nazlı, tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, personele çalışmalarında başarı diledi.

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