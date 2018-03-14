Merkezden ziyaret

Nazlı, Yozgat Belediyesi tarafından kısa bir süre önce hizmete sunulan çöpten elektrik üretimi yapan tesisini partililerle birlikte gezdi.

Yetkililerden bilgi alan İskender Nazlı, tesisin geçmişte vahşi depolama yöntemiyle çöp depolanan bir alan iken, bugün elektrik üretimi de yapılan modern bir yapıya kavuştuğunu ifade etti.

Nazlı, bölgenin en çevreci katı atık depolama alanının Yozgat’ta bulunmasından dolayı mutluluk duyduklarını dile getiren Nazlı, tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, personele çalışmalarında başarı diledi.