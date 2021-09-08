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Merkezde eğitim başladı

Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Diyanet Eğitim Merkezi’nde yüz yüze eğitimlerin başlaması nedeniyle AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

08 Eylül 2021 Çarşamba 00:49
Merkezde eğitim başladı

Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Diyanet Eğitim Merkezi’nde yeni eğitim dönemine başlandı. Eğitim görevlileri, kursiyerlere ilk iki haftası online olarak başlayıp sonrasında kurumda yüz yüze eğitimle devam edecek olan hizmet içi kursuna başlandı. Eğitim Merkezi Müdürü Muhammet Kakakış, eğitime başlayan tüm kursiyerlere başarılar diledi. AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, beraberindeki bazı partililerle birlikte Merkezi ziyaret edip, eğitim dönemi için başarı dileklerini iletti. Şehit İbrahim Yılmaz Diyanet Eğitim Merkezi Müdürü Muhammet Karakış'tan çalışmalar ve genel durum hakkında bilgi alan İl Başkanı Başer,  ‘’Yozgat'ımıza çok fayda sağlayacak bu müstesna eserin kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz’’ dedi. Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Diyanet Eğitim Merkezi, 38 bin metrekarelik alanda inşa edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden aktarılan kaynak ile inşa edilen merkezde aynı anda 300 din görevlisi eğitim alabiliyor. 5 yıldızlı otel konforunda tesis edilen Merkez, Osmanlı-Selçuklu mimarisine göre tasarlanıp inşa edildi.

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Merkezde Eğitim Başladı
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