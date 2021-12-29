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Merkez ilçede Gökhan dönemi

AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanlığı görevine Ahmet Gökhan getirildi.

29 Aralık 2021 Çarşamba 15:53
Merkez ilçede Gökhan dönemi

AK Parti Merkez İlçe eski Başkanı Kürşat Kılıç’ın görevinden istifa ettiğini duyurmasının ardından, parti içerisindeki birçok isim ön plana çıkmıştı. Bazı partililer ise resmi olarak Merkez İlçe Başkanlığına adaylığını açıklamıştı. Uzun süredir AK Parti Merkez İlçe Başkanının kim olacağı Yozgat gündemini meşgul ederken dün AK Parti Genel Merkezine Şükrü Yalman, Salih Altıntaş, Alp Sinan Ertürk ve Ahmet Gökhan davet edildi. AK Parti Genel Merkezinde bu dört isim ile yapılan görüşme sonrasında Ahmet Gökhan’ın Yozgat Merkez İlçe Başkanı olarak atamasının yapıldığı bildirildi.

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