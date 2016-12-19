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Memleketinden seslendi!

19 Aralık 2016 Pazartesi 05:52
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Yozgat POMEM’in yeni akademik yılı açılışı için Cumartesi günü memleketi Yozgat’a geldi. Kayseri’de gerçekleşen hain saldırıyı memleketinde öğrenen Bekir Bozdağ, terör örgütlerine memleketinden sert mesajlar yolladı.

Memleketinden seslendi!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kayseri'deki çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse yönelik düzenlenen terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hem teröristler hem terör örgütleri hem onları kullanan ağababaları hangi niyetle hareket ederlerse etsinler sonunda kaybetmeye mahkumdurlar" dedi.

Yozgat Mesleki Eğitim Merkezi (POMEM) 2016-2017 yılı akademik eğitim öğretim yılı açılışı için Yozgat’a gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaptığı açıklamada Kayseri’de yaşanan hain terör olayını kınadı.

13 askerin şehit olduğu haberini katıldığı programda alan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bugün Kayseri’de bölücü terör örgütlerinin saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şunu bir kez daha buradan ilan ediyorum. Hiçbir terör örgütü hiçbir eylemiyle Türkiye’yi yürüyüşünden caydıramayacaktır. Al bayrağımızın göklerde hür ve gururlu bir şekilde dalgalanmasını durduramayacaktır. Ülkemizi böldüremeyecek, bölemeyecektir. Huzurumuzu bozamayacaktır. Kardeşlik hukukumuza zarar veremeyecektir. Terör eninde sonunda kaybedecek, yenilecek Türk halkı ve Türkiye devleti bugüne kadar olduğu gibi terörle mücadelesinde bundan sonrada galip gelecek ve terör yok edilecektir. Bundan kimsenin endişesi şüphesi olmamalıdır" dedi.

“KAYBEDECEKLER!”

"Hem teröristler hem terör örgütleri hem onları kullanan ağababaları hangi niyetle hareket ederlerse etsinler sonunda kaybetmeye mahkumdurlar" diyen Bakan Bozdağ, "Biz bu topraklarda bin yıldır nice terör örgütleri, teröristler gördük. İşgalciler gördük nice savaş açan başka düşman güçler gördük. Allahın izniyle milletimizin dua ve desteğiyle her daim ölümü göze almış yiğit evlatlarıyla vatanı milleti için ölmeyi cennete girmek olarak kabul eden kahramanlarıyla bütün bu badireleri başarıyla atlatmıştır. İnşallah bundan sonrada bu badireleri aynı başarıyla atlatacağız. Bundan yana bizim şüphemiz yok. Hem DEAŞ terör örgütüyle hem PKK hem PYD hem YPG terör örgütleriyle hem de DHCP-C terör örgütleriyle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecektir. Her yerde her şartta güçlü bir Türkiye ve büyük bir milletin evladı olmanın gereklerini yerine getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.

 

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