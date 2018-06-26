Meclisteki Yozgatlılar

Yozgat ilinin üçe düşen milletvekili sayısı, yeni hükümet sistemiyle birlikte, milletvekili sayısının 600’e çıkması sonucu yeniden dörde yükselmişti. Bu doğrultuda Yozgat’tan Bekir Bozdağ, Yusuf Başer, Ethem Sadef ve Ali Keven meclise giren Yozgatlı vekiller oldu. Aynı zamanda farklı illerden milletvekili seçilen Yozgatlı siyasetçiler de dikkat çekti. Daha önce Yozgat Milletvekilliği yapan Yerköylü MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yeniden meclise girdi. MHP’den İstanbul Milletvekili seçilen Feti Yıldız’ın da Yozgatlı olduğu öğrenildi. Öte yandan aslen Trabzonlu olan ancak uzun yıllar Sorgun’da ikamet eden ve ticari faaliyet yürüten Yavuz Ağıralioğlu da İYİ Parti’nin İstanbul Milletvekili olarak meclise girmeye hak kazandı. Aslen Sorgunlu olan Baki Ersoy MHP’den Kayseri milletvekili, Yerköylü Ahmet Erbaş ise yine MHP’den Kütahya Milletvekili seçildi. AK Parti’den bir kez daha parlamentoya girmeye hak kazanan ve “Yozgat’ın gelini” olarak tanınan Çiğdem Karaaslan da eşinin Yozgatlı olması nedeniyle Yozgatlı sayılan siyasiler arasında yer alıyor. Öte yandan Yozgat’ın Sorgun ilçesinde uzun süre doktorluk görevi yürüten ve Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in doktoru olarak tanınan Aylin Cesur’un ise İYİ Parti’den Isparta Milletvekili seçildiği öğrenildi.