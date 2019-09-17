Mecliste hatırlatma yaptı

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, yaşanan sel ve dolu afetinde zarar gören Yozgatlı çiftçileri, tohum desteği alamayan köylüleri meclis gündemine taşıdı.

Çiftçilere ödenmesi gereken sertifikalı tohum desteğinin henüz ödenmediğini hatırlatan Keven, “Biliyorsunuz ki Ekim ayı yaklaşmıştır. Yani çiftçi geçen yıl ektiği buğdayını çoktan hasat etti. Şimdi ise yeniden ekim yapacak ama henüz tohum desteğini alamadı” dedi.

İktidarın lüks harcamalara para bulurken, çiftçiye gelince cimri davrandığını söyleyen Keven,

“Örneğin daha iki gün önce Almanya’dan 80 milyon liraya 4 adet zırhlı araç getirildi. Bunun adı vicdansızlık ve insafsızlıktır. Tarım Bakanı’na sorduk ve cevap gelmedi” şeklinde konuştu.

Yozgat’ın sorun ve sıkıntılarını defalarca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a ulaştırdığını da kaydeden Keven, “Yeni sistemde bakanların halka ve onun vekillerine bilgi verme anlayışı yok. Hemşerimiz Sayın Fuat Oktay’a defalarca çiftçimizin sorunlarını ilettik lakin cevap gelmedi” ifadelerini kullandı.

Yozgatlı çiftçinin gırtlağına kadar borç içinde olduğunun altını çizen Keven, Yozgat’ta evler, köprüler, ahırlar yıkılmasına rağmen, Yozgat’ın doğal afet bölgesi ilan edilmediğini de sözlerine ekleyerek,

“Yozgatlılara bir açıklama dahi yapılmadı ve Yozgat görmezden gelindi. Yapılacak ilk seçimde Yozgat seçmeni de AKP’yi görmezden gelecektir” diyerek açıklamasını noktaladı.