Mecliste ‘ceza’ tartışması

Yozgat İl Genel Meclisi’nde İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, izinsiz ve ruhsatsız inşa edilen yapıya uygulanacak para cezası meclis üyelerini ikiye böldü. Meclis Başkanı Halil Şahbaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Duran Yıldız’ın yurt dışı gezisi, Ahmet Köroğlu’nun da umre ziyareti nedeniyle izinli sayılmalarına ilişkin önergeler oy birliği ile kabul edildi. İl Genel Meclisi toplantısında, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Fakıbeyli köyünde güneş enerji sistemleri yapımına ilişkin hazırladığı rapor Komisyon Başkanı Dursun Tuncer tarafından okunduktan sonra kabul edildi. Tuncer, daha sonra Yerköy’e bağlı Akpınar köyü sınırları içerisinde planlanan tarımsal amaçlı depolama tesisi alanı yapımına ilişkin hazırlanan raporu okudu. Tuncer, komisyon incelemesinde, yatırımın gerçekleşeceği alan üzerinde izinsiz ve ruhsatsız inşaat yapıldığının tespit edildiği, cezai işlem uygulamanın gerekliliğine dikkat çekti. Yerköy İl Genel Meclisi Üyesi Osman Biçer, ceza uygulamasının meclis kararı olarak değil, idare tarafından uygulanmasının uygun olacağını bildirerek, “Ceza meclis kararıyla değil, idare tarafından uygulansın. Komisyon raporunda ruhsatsız bir yapı için idareye ceza yaptırımı uygulaması sunuluyor. Bunu meclis kararından çıkarıp, idarenin uygulaması olarak sağlanması gerekir” dedi.

Yenifakılı İl Genel Meclisi Üyesi Cevdet Aslan, Yozgat’a yatırımcı çağrıldığını ancak bu tür ceza uygulamaları ile geri gönderildiğine vurgu yaparak, cezai işlem uygulanmasının önüne geçilmesi gerektiğini savundu. Sorgun İl Genel Meclis Üyesi Mesut Kılıç, yasa ve yönetmelik çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini belirterek, ‘kanunda yaptırım gerekiyorsa uygulanmalı’ ifadesini kullandı. Yozgat İl Genel Meclis Üyesi Ali Açıkgöz, yatırımcının işlerin hızlı yürümesi için inşaat çalışmalarına başladığını ve ceza uygulamasından haberdar olabileceği iddiasında bulundu. Kadışehri İl Genel Meclis Üyesi Cemalettin Sarıaslan ise, komisyonun hazırladığı rapor ile yatırımcının ceza alacağını belirterek, bunun doğru olmadığını vurguladı. Komisyon Başkanı Dursun Tuncer, raporun ilgili kamu kurumlarından teknik bilgiler doğrultusunda hazırlandığını, komisyonun ceza vermek veya ceza uygulamasını teklif etmek gibi bir durumunun söz konusu olmadığını kaydetti. Kanun gereği izinsiz, ruhsatsız inşaat ve yapı yapılamayacağını dile getiren Tuncer, komisyonun bölgede incelemelerde bulunduğunu, ilgili kamu kurumlardan bilgi alarak rapor hazırladığını belirtti.

İl Genel Meclisi üyelerince komisyonun hazırladığı raporda, ceza bölümü ‘idare gereğini yapmalı’ şeklinde değiştirildi. Akpınar köyüne tarımsal amaçlı depolama tesisi yapımı oy birliği ile kabul edildi.

