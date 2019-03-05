Mecliste Aydıncık görüşüldü

Toplantıyı İl Genel Meclisi Başkanvekili Halil İbrahim Coşkun yönetti. Toplantıda, Aydıncık ilçesine bağlı köylerde yaşanan içme suyu sıkıntısı ele alındı. Jeotermal ve Su Kaynakları Komisyonu tarafından hazırlanan rapora göre, ilçeye bağlı birçok köyün içme suyu sorunu yaşadığı aktarılarak, bazı köylerde su depolarının bakım ve onarıma ihtiyaç duyduğu, bazı köylerde ise suların yetersiz olduğu bildirildi. Raporda, bazı köylerde ise klorlama sistemi bulunmadığı vurgulandı. Öte yandan ilçeye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan yardım ve desteklemeler de hazırlanan farklı bir rapor ile meclis üyelerine anlatıldı. Bu rapora göre ise Aydıncık’ta bin 243 hanede, 4 bin 677 kişiye kira, eğitim, giyim, akülü araç, gıda gibi farklı türlerde 5 milyon 231 bin 038 liralık yardım yapıldığı da meclisin dikkatine sunuldu. Okunan her iki rapor da meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

Haber: Mustafa TEKER

