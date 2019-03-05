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Meclisin son toplantısı

YOZGAT İl Genel Meclisi’ne beş yıllığına seçilen üyeler son toplantılarını gerçekleştiriyor.

Meclisin son toplantısı

YOZGAT İl Genel Meclisi’ne beş yıllığına seçilen üyeler son toplantılarını gerçekleştiriyor.

05 Mart 2019 Salı 00:00
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Meclisin son toplantısı

Yozgat’ta 2014 yılında yapılan mahalli idareler seçimleri sonucu göreve seçilen İl Genel Meclis üyeleri bu ay itibariyle sürelerini dolduruyor. Yozgat’ta 31 Mart günü gerçekleştirilecek yerel seçimler ile İl Genel Meclis üyelerinin seçimi de yapılacak. Bu kapsamda mevcut İl Genel Meclisi’nin oturumları devam eden Mart ayı toplantısı son toplantı olma özelliğini taşıyor. Yapılacak seçimlerin ardından meclis üyeleri yenilenecek ve İl Genel Meclisi çalışmalarını ara vermeden sürdürmeye devam edecek. Mevcut meclis üyelerinin bir kısmı yeniden aday olurken, bazı üyeler yeniden adaylık başvurusunda bulunmadı. İl Genel Meclisi Başkanı AK Partili Hacı Halil Şahbaz’ın da yeniden adaylık başvurusu yapmadığı öğrenildi. Yapılacak yerel seçimler sonucu, İl Genel Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti’nin kaç sandalye elde edeceği merak edilirken, MHP ve CHP’nin sandalye sayısını artırabileceği konuşuluyor. Mahalli seçimlerin ardından toplanan İl Genel Meclisi, daha sonra yapacağı oylama ile kendi başkanını da seçecek.

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