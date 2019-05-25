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Meclis üyeleri, dağ-tepe dolaştı

Meclis üyeleri, dağ-tepe dolaştı

Meclis üyeleri, dağ-tepe dolaştı

Meclis üyeleri, dağ-tepe dolaştı

25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
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Meclis üyeleri, dağ-tepe dolaştı

YOZGAT İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, bazı meclis üyeleri ve Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nazif Yılmaz ile birlikte, yapılacak kırsal yatırımları tespit etmek, yürütülen çalışmaları yerinde görebilmek amacıyla dağ, bayır, ırmak demeden dolaşıp, bilgi aldı. İl Genel Meclisi Başkanı Nazlı, beraberindekilerle birlikte, Köseyusuflu-Beyveloğlu, Görpeli- Örencik-Söğütlüyayla köy yolları, Aydoğan köyü arazi yolu, Akdağmadeni köy yolları, Çekerek Fakıdağı arazi yolu, Çekerek Barajı balık yetiştiriciliği sahalarını gezip, ilgililerden bilgi aldı. 

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