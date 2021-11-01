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MECLiS TOPLANTISI YAPILDI

AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür Merkezi salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya milletvekilleriyle birlikte belediye başkanları, meclis üyeleri, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

01 Kasım 2021 Pazartesi 00:26
MECLiS TOPLANTISI YAPILDI

AK Parti Yozgat Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısını Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Merkezi salonunda gerçekleştirdi. Bir bölümü basına kapalı olan toplantıya Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, İl koordinatörü Kemal Oğuz Kıdıl, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurul Üyesi Osman Coşkun da katıldı. AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, ‘’Recep Tayyip Erdoğan sevdalıları ile bir araya geldiğimiz Ak Parti’mizin Yozgat Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısını ilk günkü heyecanla ve coşku ile gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm ilçelerimizden katılım gösteren cefakar ve vefakar dava ve yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum’’ dedi.  AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, ‘’Büyük mücadele, azim ve gayretle seçim zaferlerimizin mimarları kıymetli teşkilat mensuplarımızı, değerli dava ve yol arkadaşlarımızı, Bozok Yaylasının yiğit evlatlarını saygı ve muhabbetle selamlıyorum’’ ifadelerini kullandı. Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ da, Ak Partinin Yozgat Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısının ilk günkü heyecanla ve coşku ile gerçekleştirildiğini aktardı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise, ‘’AK davaya sevdalı yol arkadaşlarımızla birlikte, Parti’mizin Yozgat Genişletilmiş İl Divan Toplantısını ilk günkü heyecanla, coşkuyla gerçekleştirdik. Sevdamız Türkiye Sevdamız Yozgat şiarıyla, ‘Durmak Yok Yola Devam’ diyen kıymetli teşkilat mensuplarımızı, değerli yol ve dava arkadaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum’’ şeklinde konuştu.

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