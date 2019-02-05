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Meclis toplandı

YOZGAT İl Genel Meclisi Şubat ayı oturumunun ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Meclis toplandı

YOZGAT İl Genel Meclisi Şubat ayı oturumunun ilk toplantısını gerçekleştirdi.

05 Şubat 2019 Salı 07:00
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Meclis toplandı

İl Genel Meclis Başkanı Hacı Halil Şahbaz başkanlığında İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi’nde toplanan meclis, gündemde yer alan konuları görüşerek karara bağladı.
Yazılı önergelerin okunduğu toplantıda, bazı konular meclis üyeleri tarafından komisyonlara sevk edildi.
Komisyonlar tarafından hazırlanan raporlar ise kürsüde okunarak meclis üyelerinin oylamalarıyla karara bağlandı.
İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Halil Şahbaz, 2014’ten bu tarafa görev yapan mevcut İl Genel Meclisi’nin yapılacak yerel seçimlerde yenileneceğini hatırlattı.
Şahbaz, Mart ayında mevcut meclisin son toplantısını gerçekleştireceğini, akabinde Nisan ayında meclisin seçilecek yeni üyelerle görevini sürdüreceğini belirterek, “Biz görev süremiz boyunca aynı tempo ve sorumlulukla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bir kısım arkadaşlarımız tekrar aday oldular, bir kısmı ise adaylığı düşünmedi” şeklinde konuştu.

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