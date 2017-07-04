Meclis takipte

İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen oturuma Meclis Başkan Vekili Halil İbrahim Coşkun başkanlık etti.

İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumunda, köylerde start alan ‘sıcak asfalt kaplama’ projesi görüşüldü.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporu okuyan İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkan Vekili Ali Açıkgöz, Kadışehri ve Sarıkaya ilçelerinde sıcak asfalt kaplama işine start verildiğini ve bazı köylerde yol söküm işinin başladığını belirtti.

Planlama doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü yerinde tetkik ettiklerini aktaran Ali Açıkgöz, köy yollarının sıcak asfalt ile kalıcı çözüme kavuşacağını ifade ederken, “Arazi alanlarına giriş- çıkışlar için ise özel betonlama teknikleri kullanılacak ve yolları bu şekilde koruyacağız. Ayrıca menfezlerimizle ilgili de farklı çalışmalar uygulanmış olacak” şeklinde konuştu.

Meclisin dünkü oturumu diğer gündem maddelerinin görüşülmesiyle son buldu.