Meclis tadilatta

Yaklaşık bir aydır süren tadilat işlemleri mecliste aralıksız devam ederken, İl Genel Meclisi toplantılarını şimdilik İl Encümeni toplantı salonunda sürdürüyor.

İl Genel Meclisi toplantı salonunda yapılan kapsamlı tadilat ile meclisin tüm koltukları sökülürken, ses sistemi ve kürsülerde yenilenecek.

Özellikle ses sisteminde yaşanan sıkıntıların giderilmesi için mecliste kapsamlı bir tadilat yapıldığını öğrenilirken, meclis üyelerinin oturduğu sıralarında yeniden gözden geçirileceği bildirildi.

İl Genel Meclisi’nin toplantı salonu, meclis toplantıları dışında İl Koordinasyon Kurulu, Hizmet Götürme Birliği toplantıları gibi önemli toplantılar ve oturumlara da ev sahipliği yapıyor.