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Meclis komisyonları çalıştırıyor

YOZGAT İl Genel Meclisi Temmuz oturumlarında gündemde yer alan maddeleri görüşüyor.

Meclis komisyonları çalıştırıyor

YOZGAT İl Genel Meclisi Temmuz oturumlarında gündemde yer alan maddeleri görüşüyor.

02 Temmuz 2019 Salı 00:00
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Meclis komisyonları çalıştırıyor

İl Genel Meclisi Salonunda gerçekleşen oturuma İskender Nazlı başkanlık ediyor.
Yozgat İl Genel Meclisi Haziran ve Temmuz ayı oturumlarında komisyon ağırlık çalışma programı sergiliyor.
İl Genel Meclisi, gündeme gelen konu ve talepleri ilgili komisyonlara sevk ederek, komisyonları çalıştırıyor.
Meclisin dünkü oturumunda Sorgun ve Akdağmadeni ilçeleriyle ilgili görüşülen konular, ilgili komisyonlara sevk edildi.

Mecliste ek gündem ve yazılı önergeler de görüşülerek karara bağlandı.

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