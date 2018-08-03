Meclis ek bütçeyi görüştü

İl Genel Başkanı Halil Şahbaz başkanlığında toplanan meclis, ikinci oturumunda üç maddeyi görüşerek karara bağladı. Çekerek’e 2017 yılı içerisinde ayrılan ödenek ve yatırımlara ilişkin Plan Bütçe Komisyonu’nun hazırladığı rapor okundu. Komisyon Başkanı Osman Biçer, 2017 yılı içerisinde 2 milyon 700 bin civarında ödenek ayrıldığını belirtti. Biçer, Çekerek ilçesine bağlı köylerde kanalizasyon, içme suyu depo bakım ve onarımları, köy konağı bakım ve onarımları, cami bakım ve onarımları, imam evi yapımı, kilitli parke yapımı, birinci kat asfalt, ikinci kat asfalt, su depolarının tel örgü ile çevrilmesi, şebeke ilave ve tadilatları, şebeke güzergahı değişimi gibi yatırımların gerçekleştirildiğini kaydetti. Biçer, Çekerek ilçesinde2017 yılı programında yer alan yatırımların tamamlandığını vurguladı. Saraykent Belediye Başkanlığı ile İl Özel İdaresi ortaklığıyla yaptırılan Saraykent Termal Tesisi Yapım Projesi ile Bozok Organize Sanayi Bölgesi yerleşik alanı içerisinde yer alan 36 parselin kamulaştırılmasına ilişkin ek bütçe raporu görüşüldü. Plan Bütçe Komisyonu’nca hazırlanan raporu okuyan Başkan Osman Biçer, İl Özel İdaresi ile Saraykent Belediyesi’nin ortaklığı ile Termal Tesisi Yapım Projesi’ne başlanıldığını hatırlattı. Biçer, Saraykent Belediyesi’nin bütçe imkansızlığı nedeniyle katkıda bulunamayacağını beyan etmesinin ardından meclisin aldığı karar kapsamında Saraykent Belediye Başkanlığı’nın 1 milyon 800 bin TL’lik aynı yardımı payına karşılık, taahhüt miktarı olan 10 milyon 499 bin lira ve artı iş artı tutarlarının Yozgat İl Özel İdaresi tarafından karşılanması ve maliyet oranında hissedar olunması için protokol düzenlendiğini kaydetti. Komisyon Başkanı Biçer, Bozok Organize Sanayi Bölgesi alanı içerisinde kamulaştırma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Biçer, kamulaştırmalardan dolayı zaman kaybı olacağından, yeni hava alanı yapımının da kamulaştırma maliyetine tahminen 3 ila 4 milyon lira artışa sebep olacağına dikkat çekerek, “Bozok Organize Sanayi Bölgesi’nin bir an önce yatırımlarını yapması, üretim ve istihdam sağlayabilmesi için kamulaştırma bedellerinin bir an evvel tarla sahipleri adına banka hesaplarına bloke edilmesi ihtiyaç duyulmuştur. Bozok OSB’nin büyük ortağı olarak kamulaştırma bedelini ödemek ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı’ndan kredi geldikçe mahsup etmek üzere 4 milyon TL olmak üzere ödenek ayrılması uygundur” dedi.

Biçer, Saraykent Termal Tesis ve Bozok OSB için 14 milyon 370 Bin TL ek bütçenin ödenek açığı verilmemesiyle amacıyla 2018 yılı içerisinde gelir fazlalığının karşılık gösterileceğini ifade etti. Ek ödenek oy çokluğu ile kabul edildi.