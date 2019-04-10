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Meclis bugün toplanıyor

YOZGAT İl Genel Meclisi bugün toplanarak faaliyetlerine başlayacak.

Meclis bugün toplanıyor

YOZGAT İl Genel Meclisi bugün toplanarak faaliyetlerine başlayacak.

10 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
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Meclis bugün toplanıyor

Yapılan yerel seçimler sonucu İl Genel Meclisi üyesi seçilen isimler, meclise gelerek görevlerine başlayacaklar. Edinilen bilgiye göre dün toplanması gereken İl Genel Meclisi, Boğazlıyan MHP İl Genel Meclisi Üyesi adayı Dursun Yıldız’ın İlçe Seçim Kurulu’na itirazı nedeniyle toplanamadı. İlçe Seçim Kurulu’nda konunun karara bağlanması sonucu, seçilen meclis üyelerinin mazbatalarını almasıyla birlikte, meclisin bugün toplanacağı bildirildi. İl Genel Meclisi, ilk oturumunda İl Genel Meclisi Başkanı ve komisyon üyeleriyle, yasada belirtilen diğer üyeliklerin seçimini gerçekleştirecek.

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