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Meclis adayları köylerde

YOZGAT’ta İl Genel Meclisi üyeliğine aday olan isimler köy ziyaretleri gerçekleştirerek seçim çalışması yürütüyor.

Meclis adayları köylerde

YOZGAT’ta İl Genel Meclisi üyeliğine aday olan isimler köy ziyaretleri gerçekleştirerek seçim çalışması yürütüyor.

20 Mart 2019 Çarşamba 00:00
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Meclis adayları köylerde

Yozgat’ta yerel seçim heyecanı belediye başkanlığı dışında il genel meclis üyeliğinde de yaşanıyor. İl Genel Meclisi’ne seçilerek üye olmak isteyen adaylar, köy köy gezerek vatandaşlardan oy istiyorlar. Yozgat İl Genel Meclisi üyeliğine talip olan AK Parti, MHP ve BBP adayları kırsaldaki vatandaşların oylarına talip oluyor. İl Genel Meclisi üyeleri il ve ilçe merkezleri dışında, köylerdeki seçmenlerin de vereceği oylarla belirleniyor. Bu bakımdan kırsaldaki seçmen önem arz ederken AK Parti adayları İskender Nazlı, Mehmet Gönül ve diğer isimler ile MHP’li Ümüt Şahbaz, Asım Korkmaz ve partinin diğer adayları köy köy gezerek seçmenden oy istiyor. Yozgat’ta İl Genel Meclisi üyeliğinde iddiasını ortaya koyan diğer bir parti de BBP. BBP adayları Mustafa Çıtak ile Veteriner Hekim Samet Zararsız da sıkı seçim çalışması yürütüyor.

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