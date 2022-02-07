Mazbatasını hocasından aldı

Gelecek Partisi Yozgat İl Teşkilatı tarafından Gençlik Kolları Başkanlığına Onur Altınbilek getirildi. İl yönetimi ve merkez ilçe yönetiminde teşkilatlanmayı sağlayan Gelecek Partisi, Yozgat Gençlik Kolları başkanlığına Onur Altınbek'in atamasını gerçekleştirdi. Gençlik kolları Başkanı olan Onur Altınbek, yetki mazbatasını Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan aldı. Gelecek Partisi Yozgat Gençlik Kolları Başkanlığı görevine ataması yapılan Onur Altınbek, amacının bir rütbeye yahut bir makama malik olmak olmadığını, günümüzde yaşadığımız sorunların temelinde yatan ve Hz. Ali'nin 'Devletin dini adalettir!' söylemiyle önemine büyük atıf yaptığı adaletin tesisi konusunda parti program ve ilkeleri ışığında mücadele etmek ve zihni devrimi gerçekleştirmek olduğunu söyledi. Kendilerinin siyaseti amaç olarak değil, memlekete hizmet yolunda araç olarak gördüklerini dile getiren Altınbek, ‘’Şahsıma tevdi edilen Gençlik kolları başkanlığından dolayı çok mutluyum. Yıllar evvel dersine girdiğim hocamız Ahmet Davutoğlu'nun elinden yetki belgesini almak ayrı bir onur benim için. İl başkanımız Ömer Aydoğmuş ve il yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.

ONUR ALTINBEK KİMDİR?

1994 doğumlu, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Güvenlik Bilimleri, Anadolu Üniversitesi Uluslararası ilişkiler, Atatürk Üniversitesi Acil Durum ve Afet yönetimi mezunu olan Onur Altınbek, Yozgat Merkezde ikamet edip, Nişanlı ve bir kardeşi vardır.