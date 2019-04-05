Mazbatalarını aldılar

Doğankent Belediye Başkanı Sungur, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 kez kendisine güvenerek belediye başkanı seçen Doğankent halkına teşekkür etti. Sungur, çalışmalarını ilk günkü heyecanla sürdüreceğini belirterek, "Hizmet için bu göreve talip oldum, halkımız da teveccüh gösterdi, başkan seçti. Hizmetlerimiz hiç aksamadan devam edecek. Bana oy veren ya da vermeyen bütün Doğankent halkına teşekkür ediyorum" dedi. Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü de 3 dönem AK Parti Yozgat İl Genel Meclis üyeliği yaptıktan sonra 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkan adayı olduğunu, halkın desteğiyle göreve seçildiğini belirtti. Ünlü, "Seçimlerin ülkemize, milletimize, Sorgun'umuza ve Gülşehri beldemize hayırlı uğurlu olmasını dilerim" diye konuştu.