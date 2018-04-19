Uçar, ‘’Milletvekillerimiz her yerde Yozgat’a yapılan yatırımlardan, hızlı trenden, havaalanından, ikinci OSB’den bahsediyorlar. Hızlı tren yılan hikayesine döndü. Havaalanı derseniz ne zaman biteceği belli değil. Hızlı tren ve havaalanı Yozgat’a ekonomik yönden ne kazandıracak? Ekonomisini nasıl canlandıracak? Bunları söyleyemiyorlar’’ dedi.

Yozgat’ta ikinci OSB’nin durumunun muamma olduğunu ileri süren Uçar, ‘’Tamamına yakını zaten bomboş olan birinci OSB varken ikinci OSB’ye neden gerek duyuluyor? Bunların cevaplarını veremiyorlar. Yatırım demek istihdam demektir. Havalimanı ve hızlı tren nasıl bir istihdam sağlayacak? Bu soruların cevaplarını veremiyorlar. Tekel Bira Fabrikası satılırken, yerine meyve suyu fabrikası yapılacak deniyordu. Ne oldu? Yozgat’ın en güzel noktası birilerine peşkeş çekildi. Yozgat Bira Fabrikası’nın yerine bakanlar şimdi ne görüyorlar? Bira fabrikası kapanınca alkol tüketimi düşecek diyordu birileri, bugün düşmüş müdür yoksa daha da artmış mıdır? Bu soruların cevaplarını veremiyorlar. Şeker Fabrikaları bir bir satılıyor. Bahane olarak da zarar ettiklerini söylüyorlar. Üretim yapan bir fabrika nasıl zarar eder? Bir fabrika ya kötü yönetimden zarar eder ya da bilerek zarar ettirilir. Zarar eden bir fabrikayı kim neden almak ister? Bunların tamamı aldatmacadır. Bu aldatmacayı görmek için geçmiş yıllara bakmak verilen sözleri hatırlamak gerekir. Yozgat marka şehir olacaktı. Marka şehir olduk mu? Olamadık mı? Bu sorulara birilerinin cevap vermesi gerekiyor. Ancak verecek cevap yok her şey gün gibi ortada. Yozgat halkı bu manzarayı olduğu gibi görüyor ve artık bu manzaraya, tutulmayan sözlere tahammül edecek sabrı kalmamıştır” diye konuştu.

DSP Yozgat İl Başkanı Nevzat Uçar, Yozgat’ta ev kiralarının ikiye katlandığını kaydetti. Uçar, “Yozgat nüfusunun büyük bir kısmını asgari ücretle çalışan kesim oluşturuyor. Asgari ücretle geçinen bir aile bu gelirin dörtte birini ev kirası olarak ayırmak zorunda… Bunun da en önemli nedeni mülteci olarak nitelendirilen kesim. Önceden 200 lira olan ev kiraları bugün 400-500 lira civarında” ifadelerini kullandı.

