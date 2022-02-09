Maliyetler 5 kat arttı

“Başta buğday olmak üzere hububat üretiminden uzaklaşan çiftçimiz nohut, mercimek gibi alternatif ürünlere yöneldi. Buğday üretimi azaldı nohut üretimi arttı. Ancak gübrenin bir yılda 5 kat zamlanması, mazotun bir yılda 2 kat zamlanması hububat üretimini de bakliyat üretimini de tehdit eder hale geldi. Tarımsal destekleme kapsamında ürünlere göre verilen gübre desteği çiftçinin gübre maliyetinin onda biri bile değil. Önümüzdeki bahar ayında nohut ve mercimek ekecek olan çiftçimiz 1 dekarda 10 kilo gübre attığı takdirde şuan 120 ile 150 lira arasında para ödeyecek ancak gübre desteği olarak aldığı miktar 8 lira. Yani devede kulak misali! Şuan 1 dekar nohut ekmenin maliyeti 800 lira olmuş. Bu fiyatlarla çiftçi nasıl üretim yapacak? ” diye soran Yozgat Milletvekili Keven, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’ye “Köylere gidin ve çiftçinin halini gözlerinizle görün.” diye çağrı yaptı. Keven, “Tarım ve Orman Bakanı Sayın Pakdemirli ve iktidar temsilcileri artık köylere gidip, tarlaya inip çiftçinin yaşadığı zorluğu gözleriyle görmeliler. Çiftçimiz ‘yeter artık dayanacak güç kalmadı’ diyor. Buğday için 20 lira, nohut ve mercimek için 8 lira gübre desteğiyle övünen Tarım ve Orman Bakanı bir hesaplasın çiftçi buğday için kaç liralık gübre kullanıyor, nohut için kaç liralık gübre kullanıyor. Açıkça Yozgat’a davet ediyorum kendisini. Yozgat ilimiz 2020 yılında 712 bin dekar nohut, 155 bin dekar yeşil mercimek ekti. 2020 yılında 86 bin ton nohut, 17 bin ton yeşil mercimek hasadı yaptı. Nohut üretiminde ikinci, yeşil mercimek üretiminde ise birinci olan ve bakliyatın başkenti olması gereken Yozgat’a kendisini davet ediyorum. Bu maliyetlerle kaç çiftçimiz nohut-mercimek ekmeyi düşünüyor, kaç çiftçimiz gübre kullanacak gelsin bizzat kendi duysun” dedi. Tarım ürünlerinin tamamında ithalat yapıldığını da kaydeden Keven, “Camlı plazalarda konuşmakla ülkenin tarımsal üretimi artmıyor. İthalat miktarları artıyor. Bakliyat ürünlerine bakarsanız 2020’de 500 bin ton kırmızı mercimek, 19 bin ton nohut, 32 bin ton yeşil mercimek ithal edildi. Çiftçiye daha fazla destek verilirse, gübresi tohumu maliyetine temin edilirse çiftçimiz ithalat sorununu yok etmeye hazır. AKP iktidarı tarımda ithalata alıştı ama şuan ki dolar kuruyla ithalat yapmakta zor. AKP iktidarının tarım politikası ve ithalat anlayışı bir tarım ülkesi olan Türkiye’de gıda enflasyonuna ve üretim krizine sebep olmuştur” ifadelerini kullandı.