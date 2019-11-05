Mahalleye merkez yapılacak

Milletvekili Yusuf Başer, İstanbulluoğlu Mahallesi’ne yapılacak sağlık kompleksinin Yozgat’ta 7 mahalleye hizmet vereceğini belirtti. İnsan sağlığına yapılan yatırımı her şeyin üstünde gördüklerini söyleyen Başer, sağlık hizmetlerinde ‘önce insan’ yaklaşımı sergilediklerini ve tüm sağlık politikalarının merkezine insan mutluluğunu koyduklarını ifade etti. Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı merkezlerinde yaşayan insan yoğunluğu ve ihtiyaçları tespit ettiklerini vurgulayan Başer, Sarıkaya Şekerpınar Mahallesinde yapılması planlanan Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı Merkezinin ödeneğini yaptığı girişimlerle çıkarttığını, merkezde 7 hekimin görev yapacağını aynı zamanda 112 Acil Sağlık hizmetlerinin de bu merkezde verileceğini aktardı. Başer, ayrıca yatırım programında olmamasına rağmen yine kendi girişimleri neticesinde Yozgat Merkez Tuzkaya Mahallesi 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nin 2019 yılı yatırım programı etüt projesi kapsamına alındığı ve 2020 yatırım programına da dahil edildiğini bildirdi. Başer, İstanbulluoğlu Mahallesindeki İstiklal Lisesi Parkının Sağlık merkezi haline getirileceğini, park içinde yapılacak Sağlık Merkezine Tuzkaya Mahallesinde bulunan 2 Nolu Sağlık Merkezinin taşınacağını vurgulayarak, “Sağlık Merkezinde Mutafoğlu, Taşocağı, Şekerpınar, Agah Efendi, Mehmet Hulusi Efendi, İstanbulluoğlu, Yukarı Çatak ve Aşağı Çatak mahallelerine hizmet verilecek” şeklinde konuştu

