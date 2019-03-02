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Mahalle toplantıları, Karargah açılışı

YOZGAT Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan, seçim çalışmalarını akşamları düzenlediği mahalle toplantıları ile sürdürüyor.

Mahalle toplantıları, Karargah açılışı

YOZGAT Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan, seçim çalışmalarını akşamları düzenlediği mahalle toplantıları ile sürdürüyor.

02 Mart 2019 Cumartesi 00:00
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Mahalle toplantıları, Karargah açılışı

Son olarak Bilal Şahin Mahallesi Anadolu Sitesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Arslan, seçim çalışmaları kapsamında düzenledikleri toplantılarda vatandaşların sıcak ilgisinden memnun olduğunu söyledi. Arslan, seçmenlere yaptıkları çalışmaların yanında, yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında da bilgi verdi.
KARARGAH AÇACAK : Bağımsız Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan, bugün seçim karargahının açılışını gerçekleştirecek. Yimpaş Alışveriş Merkezi önünden yürüyüşle başlayacak program kapsamında, saat 14.00’te Lise Caddesi Altıniğne Konfeksiyon yanında bulunan seçim karargahının açılışı gerçekleştirilecek. Başkan Adayı Kazım Arslan, tüm Yozgatlıları açılışa davet etti.

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