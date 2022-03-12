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Mahalle başkanları toplandı

AK Parti Yozgat Merkez İlçe Teşkilatı tarafından istişare toplantısı düzenlenerek, il merkezindeki 27 mahalleye, Mahalle Başkanı atanıp mazbataları verildi.

12 Mart 2022 Cumartesi 00:27
Mahalle başkanları toplandı

Hayri İnal Konağı’nda düzenlenen istişare toplantısında AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan, partilerinin yapıtaşını oluşturan Mahalle Teşkilatını tamamladıklarını belirterek, ‘’İl Teşkilat Başkanımız, Merkez İlçe Başkanımız ve Merkez İlçe Başkan Yardımcılarımızın katılımlarıyla Mahalle Başkanlarımız ile ilk istişare ve değerlendirme toplantımızı ortak akıl ve istişarenin gereği ile icra ettik. Merkezde bulunan 27 mahallemize Mahalle Başkanlarımızın atamasını gerçekleştirdik, kendilerine mazbatalarını takdim ettik. Başkanlarımıza bu kutlu dava yolunda üstlenmiş oldukları görevlerinde başarı ve kolaylıklar diliyoruz. Birlik ve beraberlik ruhu içerisinde mahalle yönetimleri ile partimizin başarılarına yeni başarılar katacaklarına yürekten inanıyoruz. Artık adım adım 2023'e yaklaşıyoruz. Dolayısıyla teşkilat faaliyetlerine belli derecede başlamamız gerekecek. Yeni normal sürecine uygun şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor. 2023 çok uzak gibi görünüyor ama dönemin yarısını geçtik. Bugünden faaliyetlerimize başlamak için 2023'ün adımlarını hep birlikte atmak istiyoruz. Yönetimlerimizle birlikte mahallelerde faaliyetlere başlamak istiyoruz. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun’’ ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 11.03.2022 17:44
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