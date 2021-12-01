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Mağduriyet giderilsin!

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, meslek lisesi ve çıraklık eğitiminde yapılan staj dönemi sigortalarının emeklilik ve malüllük primleri kapsamında olması gerektiğini söyledi.

01 Aralık 2021 Çarşamba 00:58
Mağduriyet giderilsin!

Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Milli Eğitim, daha önce verdiği staj sigortası hakkındaki kanun teklifinin 14 Mayıs 2019 tarihinde AK Parti ve MHP grubu tarafından hızla reddedildiğini hatırlatarak, staj sigortasının emekliliğe esas olmasını, mağdurlara borçlanma hakkı verilmesini talep etti. Keven, ‘’Şuan AKP grubu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan bir torba kanun teklifi var. 287 sıra sayılı bu kanun teklifinin maddeleri arasında mesleki eğitim kurumlarında 12. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin aldıkları ücretin asgari ücretin yüzde 30’undan yüzde 50’sine çıkarılması gibi bir değişiklik önerilmektedir’’ dedi. Keven, bu teklifin emek sömürüsünü önleyecek bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini, bu dönemde tamamen iş başında olan öğrencilere asgari ücretin tamamı ödenmesi gerektiğini aktardı. Keven, ‘’Ayrıca bu kanun teklifine staj sigortası ile ilgili de acil olarak bir madde eklenmelidir. Bu şekilde fiilen hayatlarının önemli bir dönemini çalışma hayatı içinde geçiren meslek lisesi ve çıraklık eğitim öğrencilerinin staj döneminde yapılan sigortalarının emekliliğe esas olacak şekilde yani malullük, yaşlılık, ölüm sigorta primlerinin yatırılması bu gençlerimiz için bir güvencedir. Şuan milyonlarca meslek lisesi ve çıraklık mezunu staj sigortası dönemlerinin sigorta başlangıcı sayılmasını ve o dönem için borçlanma hakkı istiyor. Bu düzenleme eğer gerçekleşirse toplumda yaşanan büyük bir mağduriyet giderilmiş olacaktır’’ diye konuştu.

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