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Maden işçilerinin sorunları gündeme taşındı

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Sorgun ilçesinde faaliyet gösteren bir kömür ocağında çalışan 140 maden işçisinin 3 aydır maaş alamadıklarını, evlerine ekmek götürmekte zorlandıklarını dile getirerek, işçilerin mağduriyetinin acilen giderilmesini, yetkililerin sorumlu davranmasını istedi.

Maden işçilerinin sorunları gündeme taşındı

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Sorgun ilçesinde faaliyet gösteren bir kömür ocağında çalışan 140 maden işçisinin 3 aydır maaş alamadıklarını, evlerine ekmek götürmekte zorlandıklarını dile getirerek, işçilerin mağduriyetinin acilen giderilmesini, yetkililerin sorumlu davranmasını istedi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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Maden işçilerinin sorunları gündeme taşındı

Keven, ‘’İşletmede çalışan işçiler 3 aydır maaş alamıyorlar. Bu durum daha önce basında da yer buldu. İşçilerimizin ve ailelerinin daha fazla mağdur olmamaları için şirket yetkililerinin biran önce işçilerle görüşerek bu mağduriyete son vermeleri gerekmektedir’’ dedi. 
Keven, yetkili kurumların derhal harekete geçmeleri gerektiğini, işçilerden kesilerek oluşturulan ama bugüne kadar hep birilerine kaynak olarak aktarılan İşsizlik Fonu’ndan işçilere ödeme yapılmasını istedi. Keven, ülke ekonomisinde yaşanan krizin yetkili makamlarca hala görülmek istenmediğine tepki göstererek, hem işçilerin hem de üreticinin, esnafın yaşadığı mağduriyetlerin daha da büyümeden giderilmesi gerektiğinin altını çizdi. Keven, ‘’Daha önce Yerköy ilçesinde bulunan seramik fabrikasında üretime 2-3 aylık bir ara verildi. Yine bir diğer istihdam üreten fabrikamız çimento fabrikası işçi çıkarmakta. Ekonomide ki daralma her sektörü vuruyor. Ümit ediyoruz ki daha fazla işçi çıkarmalar yaşanmaz. Çalışanların maaşı alın teri kurumadan ödenir. Son olarak Sorgun’da maden işçileri 4 Aralık Madenciler Günü’nde evlerine ekmek götüremediler. Yine Sorgun Şeker Fabrikası’nda çalışan 110 taşeron işçi seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Fabrikanın devir işlemi tamamlanınca işten çıkarılma korkusu yaşıyorlar. Özelleştirilen 9 şeker fabrikasından şu ana kadar 530 işçi işten çıkarıldı’’ diye konuştu. 
Keven, ‘İşinizden ekmeğinizden olmayacaksınız’ denilerek, yalan söyleyenlerin, şimdi gelip işçilerin yüzüne dahi bakamadıklarını ileri sürdü. Keven, ‘’Sorgun’dan Yozgat’tan Anadolu’dan bakınca işten çıkarmalar, ödenmeyen maaşlar, ürününü satamayan çiftçiler görünüyor. Halkın olduğu taraftan bakınca maalesef işsizlik, artan enflasyon, kredi borçları ve kapanan işyerleri görünüyor. Devekuşu gibi kafayı kuma sokmak bu gerçekleri maalesef değiştirmiyor. Siyasi iktidarca kalıcı ve kapsayıcı bir çözüm hâlâ dile getirilemedi. İşin ciddiyetini fark etmeyen ve günübirlik bir siyaset izleyen bir yapı var karşımızda. Halâ ülkede düşmanlık ve ayrımcılık pompalanıyor. Halâ birlikten değil kamplaşmadan nemalanmaya çalışıyorlar. Biz ekonomiyi düzeltin diyoruz onlar tek parti döneminden bahsediyor. Biz kapanan işyerlerine el uzatın diyoruz onlar köprü yaptık diyorlar’’ ifadelerini kullandı.
 

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