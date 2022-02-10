‘Lütfen içmeyin’

Çok yüksek düzeyde bağımlılık gelişmiş olan içicilerin, kendi kendilerine sigarayı bırakmayı başaramamalarının olası olduğunu belirten Prof. Dr. Demirer; “ Tütün ve tütün mamulleri, her yıl 8.5 milyondan fazla insanın ölümüne sebep oluyor. Günde 22 bin kişinin yani her 3 saniyede bir kişinin ölümüne neden olan tütün ve tütün mamulleri kullanımı, içinde bulunduğumuz yüzyılın en büyük ve en uzun süren salgını olarak nitelendiriliyor. Kendi kendilerine sigarayı bırakmayı başaramayan içiciler sigara bırakma polikliniklerinden ya da aile hekimlerinden destek almaları başarı şanslarını arttıracaktır. 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nün, tüm içicilerin bırakma niyetine vesile olmasını ve profesyonel yardım almak konusunda adım atmalarını temenni ediyorum. Lütfen sigara içmeyin ve içilen yerlerde bulunmayın” dedi.