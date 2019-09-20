LiSTE iLE ALIMA TEPKi

Keven, Yozgat Merkez ve ilçelerine İŞKUR tarafından TYP uygulaması ile 9 aylığına okullarda istihdam edilmek üzere 500 temizlik, 190 güvenlik görevlisi alınacağını hatırlattı. Keven, başvuru süresinin çok kısa tutulduğunu, 16 Eylül’de başlayan başvuruların 20 Eylül tarihinde sona ereceğini bildirdi. Keven, ‘’Tüm uyarılarıma rağmen bu alım kura ile değil listeyle alınıyor! Noter önünde kura ile alınıp hiç bir soru işaretine yer bırakmamak varken neden liste yöntemi tercih edildi? Bu listelerin hep birlikte takipçisi olacağız” dedi.

Keven, kanuna göre öncelik verilmesi gereken kişilere ve hane halkı geliri sınırına dikkat çekti, önceliğin birinci listede ki kadın, genç, engelli ve terör mağdurlarının olduğunu söyledi. Keven, ‘’Ayrıca hane halkı toplam geliri asgari ücretin 1.5 katını yani 3 bin lirayı geçmeyecek. 5 milyon işsizin olduğu günümüzde bu işe 9 aylığına geçici bile olsa ihtiyacı olan binlerce insan var. Yozgat'ta ihtiyacı olan binlerce insan var. Bu başvuruların hakkaniyetli bir şekilde değerlendirilmesini Valimiz Sayın Kadir Çakır’dan istirham ediyorum. Bu listelerin şeffaf düzenlenip, düzenlenmediğinin takipçisiyim, duyarlı tüm hemşerilerim de lütfen takipçisi olsun” diye konuştu.