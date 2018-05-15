Liderimin yanındaydım

MHP Yozgat Milletvekili aday adayı Osman Gözan, gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan’ın konuğu oldu. Sarıkaya’da iş adamı olarak hayatını sürdürdüğünü dile getiren Osman Gözan, Yozgat’ın birçok ilçesinde ticaret yürüttüğünü ve yaklaşık 400 insan iş imkanı sağladığını anlattı. Gençlik yıllarından itibaren MHP ve ülkücü camia içerisinde bulunduğunu vurgulayan Gözan, “Hiçbir zaman MHP lideri Bahçeli’nin yanından ayrılmadım. Her zaman liderin izinde oldum” dedi.

MHP aday adayı Osman Gözan, Sarıkaya’da iki dönem Belediye Meclisi üyeliği, Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası’nda ikinci başkanlık görevleri üstlendiğini dile getirerek, “Seçilirsem Yozgat’a hizmet edeceğim. Yozgat insanının sorun ve dertlerine derman olacağım. Ülkücü hareketin içinden gelen birisi olarak, Yozgat’ta ülkücü hareketi başarıya ulaştırma arzusundayım” şeklinde konuştu.