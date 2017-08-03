Lekesiz: "Aday değilim"

AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz'in sürpriz kararı partilileri tarafından üzüntüyle karşılandı.

İl Başkanı Lekesiz, partisinde düzenlediği basın toplantısında, yapılacak olan kongrede aday olmayacağını ve kongre sürecine kadar partisinin başında olacağını bildirdi.

Lekesiz, aday olmama kararını partilileri ve milletvekilleriyle yaptığı istişareler sonucu aldığını belirtti.

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