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Lekesiz: "Aday değilim"
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Lekesiz: "Aday değilim"

AK Parti Yozgat İl Başkanı Harun Lekesiz, partisinin 6.olağan kongresinde il başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

Lekesiz: "Aday değilim"

AK Parti Yozgat İl Başkanı Harun Lekesiz, partisinin 6.olağan kongresinde il başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
03 Ağustos 2017 Perşembe 14:33
627 Okunma
Lekesiz: "Aday değilim"

AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz'in sürpriz kararı partilileri tarafından üzüntüyle karşılandı.

İl Başkanı Lekesiz, partisinde düzenlediği basın toplantısında, yapılacak olan kongrede aday olmayacağını ve kongre sürecine kadar partisinin başında olacağını bildirdi.
Lekesiz, aday olmama kararını partilileri ve milletvekilleriyle yaptığı istişareler sonucu aldığını belirtti.
Ayrıntılar yarın gazetemizde...

Son Güncelleme: 03.08.2017 14:39
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