Kutlu zaman dilimi

Milletvekili Yusuf Başer, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayarak, yazılı mesa yayımladı. Milletvekili Yusuf Başer, mesajında şu ifadelere yer verdi.

"Türk tarihi, hiçbir milletle kıyaslanamayacak ölçüde eşsiz zaferlerle doludur. Galibiyetimizle sonuçlanan büyük meydan savaşları genellikle Ağustos ayına rastlamaktadır. Türk tarihine baktığımız zaman, en parlak zaferlerin Ağustos ayında kazanıldığı görülür. Ağustos ayı âdeta zaferlerin dizildiği kutlu bir zaman dilimidir.

Bunlar arasında iki zaferimiz, diğerlerine göre daha derin anlamlar ifade etmektedir: 26 Ağustos Malazgirt Meydan Savaşı ve 30 Ağustos Başkumandanlık Meydan Savaşı. Türkler, Malazgirt Meydan Muharebesi ile bir vatan kurmuşlardır. Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile ise bu mukaddes Anadolu topraklarını, Türk Milleti ve en son Türk Devleti’nin sonsuza dek Türk yurdu olduğunu ve onları buralardan hiçbir gücün ve kuvvetin söküp atamayacağını bir kere daha bütün dünyaya ilan ve ispat etmişlerdir.

Bağımsızlığını, birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tutarak büyük bir Milli Mücadele veren aziz milletimiz, ebediyen bu topraklarda hür yaşamaya devam edecektir. Bugün bize düşen bu ruh ve şuuru gelecek nesillere aktarmak, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi, muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşımaktır. Bu anlamlı hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerin bu amaca hizmet edeceğine inanıyorum.

Bu zaferlerin heyecanı ve mutluluğu, bizim için daima tazedir. Adalet, kalkınma ve çağdaşlaşma idealimizin bir ifadesi olan Cumhuriyetimizin, bu hedefleri doğrultusunda çalışmak bizlere gurur ve mutluluk vermektedir.

Bu mutlu günde, zaferi bize yaşatan Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman Türk Ordusu’na şükran ve minnetlerimizi sunuyorum. Aziz milletimizin Zafer Haftasını ve 30 Ağustos Zafer Bayramını yürekten kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bütün mensuplarını ve vatandaşlarımızı sevgiyle selamlıyorum"