Kurumları gezdiler

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Başkanı Yusuf Başer, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, Kadın Kolları İl Başkanı İlknur Ünal, Gençlik Kolları İl Başkanı Yaşar Taşdemir, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan ve teşkilat üyeleri Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunu, eski Askerlik Şubesine açılan Yozgat Belediyesi Eğitim ve Kültür Merkezi, Yeni Kızılay Kan Bağışı Binası ile Et ve Süt Kurumun’da ziyaret ve incelemelerde bulunlar. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurulunu (TKDK) ziyaret eden AK Parti Yozgat Milletvekili Başer, TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğünü ziyaret ettiklerini ve İl Koordinatörü Selim Türker’den çalışmaları hakkında bilgi aldıklarını söyledi. 2021 yılında Yozgat Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurulu üzerinden 193 projeye 67 milyon hibe desteği sağladıklarını dile getiren Başer, Proje desteklerinin artarak devam edeceğini ifade etti. Daha sonra beraberindekiler ile birlikte Kızılay kan merkezi inşaatında incelemelerde bulunan Milletvekili Başer, ‘’Yozgat’ımıza kazandırdığımız Kızılay Kan Bağışı Merkezi hizmet binası inşaatında inceleme yaptık. İnşaatımız yüzde 90 oranında tamamlandı. Mart ayında Yozgat’ımızın hizmetine açıyoruz. Kızılay Kan Bağışı Merkezimiz Yozgat’ımıza hayırlı olsun’’ dedi.