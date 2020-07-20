Kurultaya doğru

CHP Büyük Kongresi öncesinde, Yozgat İl ve İlçe Teşkilatı ile delegeler bir araya gelerek genel değerlendirmede bulundu.

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar başkanlığında gerçekleştirilen toplantılara CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven de katıldı. CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve kurultay delegeleri, 25-26 Temmuz'da yapılacak olan 37. Olağan Kurultay hazırlıklarının istişaresinde bulundu.