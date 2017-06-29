Kürsüyü işaret etti

Yozgat’ta hayırlı hizmetlerin sürdüğünü belirten Bozdağ, “Ancak bu hizmetlerin sürekliliği için Ankara’nın rahat olması gerekir. Ankara her şeye rağmen rahat ve ayaktaki buralara hizmet geliyor” dedi.

Bakan Bozdağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun sürdürdüğü ‘adalet yürüyüşü’yle ilgili eleştirilerini de memleketinden dile getirdi.

Bakan Bozdağ, adaletin, hakkın ve hukukun kürsülerden aranabileceğini ifade ederek, “CHP bunu hep reddediyor. Millet onları kürsülerde hak arayın diye seçiyor onlar kendilerini kürsüye kilitliyor. CHP ya kürsüyü işgal ediyor, ya da kürsüye kendini kilitliyor” diye konuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP’nin yürüyüşüne PKK ve FETÖ’nün de destek verdiğini iddia ederek, “Görüyorsunuz işte Kandıra’dan HDP’liler de yürüyüşe katılacakmış, FETÖ’de zaten bu yürüyüşü destekliyor. CHP ne zaman milletle işbirliği yapacak soruyorum buradan?” şeklinde konuştu.

Yürüyüşte herhangi bir provokasyonun söz konusu olmadığını ve emniyet ile jandarmanın yürüyüş güvenliğini sağladığını aktaran Bakan Bozdağ, “Baktılar bir provokasyon söz konusu değil, bu kez milleti tahrik etmeye başladılar” dedi.

