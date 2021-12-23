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Kuraklık desteği ödemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 6 bin 568 çiftçiye 38 milyon 900 bin lira kuraklık desteği ödemesi yapılacağı bildirildi.

23 Aralık 2021 Perşembe 00:55
Kuraklık desteği ödemesi

AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan kuraklık desteği ödemelerinin, geçen hafta cuma gününden itibaren yapılmaya başlandığı söyledi. Kılıç, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre ödeme yapıldığını ifade ederek, "Özellikle bu yıl kuraklıktan olumsuz etkilenen 6 bin 568 çiftçimizin ekmiş olduğu 633 bin dekar araziye toplamda 38 milyon 900 bin lira ödeme yapılacak. 14 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek ödemelerde, Yozgat genelinde en çok desteği yüzde 60 hasar kaydı tespitiyle Sorgun ilçesi alacak. Sorgun'un ardından Boğazlıyan ilçesi ise 25 milyon desteklemeyle ikinci sırada yer alıyor. Kuraklık desteklemeleri kuru tarım arazileri nohut, mercimek, arpa ve buğday gibi ekili alanları kapsamaktadır" dedi. (aa)

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