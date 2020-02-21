Köylerin altyapısı yetersiz

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Milletvekili Keven, Yozgat’taki köylerin birçoğunda asbestli içme suyu borusu kullanıldığını, 72 köyde kanalizasyon altyapısının olmadığını ileri sürdü. Keven, Yozgat'ta köylerin altyapı sorunlarının devam ettiğine dikkat çekerek, ‘’İçme suyu boruları asbestli olan köylerimiz var. Yozgat'ta hala kilitli parke verilmeyen köylerimiz var. Örneğin Sorgun Muğallı Köyü gibi bir metrekare dahi kilitli parke verilmemiş köylerimiz var. Kanalizasyon sistemi olmayan köyler var. Köylerde muhtarlarımızın en büyük talebi, içme suyu sorunlarının giderilmesi ve fosseptik çukurlarının içme suyuna tehlike saçan bir vaziyette olmasıdır’’ dedi. Milletvekili Keven, Yozgat genelinde 72 köyün kanalizasyon sisteminin bulunmadığını, bu konuları Yozgat Valisine de ilettiğini bildirdi. Keven, ‘’Yozgat'ta köylerimiz daha fazla ödenek bekliyor. Yozgat'ta göçü önlemek istiyorsanız kırsal kesimde daha fazla insan yaşasın; orada üretim yapsın, tarımla uğraşsın diyorsanız köylerin şartlarını iyileştirmeniz lazım. On sekiz yıldır ülkeyi tek başına yönetiyor, Yozgatlıya üretim yaptırmıyorsanız ve bu il, hızlı bir göç süreci yaşıyorsa, köyler terk ediliyorsa soruyorum bunun sorumlusu kim? Defalarca söylüyorum gelin oturalım tek tek bütün köylerin sorunlarını tespit edelim. Köylerimize yapılan siyasi ayrımcılığı ortadan kaldıralım. Birlikte el ele verip sorunlarımızı çözelim” diye konuştu.