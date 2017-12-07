-Köyden Meclise

-AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, yaşamının önemli kesitlerini gençlerle paylaştı.

Kurum tarafından düzenlenen ‘Bilgiden bilince zoru başaranlar’ konulu etkinliğe katılan Milletvekili Başer,

Yozgat Merkez Çalatlı köyünde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiğini hatırlatarak, başarabilmek için önce hedefi hayal edip, sonra da başarmak için mücadele vermenin şart olduğuna dikkat çekti. İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduğunu, o dönemde avukat olmayı hedeflediğini dile getiren Başer, "İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girmek istiyordum, hayalime kavuşmak için çok çalıştım, mücadele ettim, kazandım. Gençlerimizin de önce hayal etmesi gerekiyor. Hayal et, mücadele et, zafer senindir" dedi.

Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Başer, eskiden, lise ve üniversite öğrencilerinin en büyük sorununun barınma olduğunu vurgulayarak, “Bugün devletimiz, 5 yıldızlı otel konforunda öğrencilerimize barınma imkanı sunuyor, burs ve kredi imkanları var. Artık kendi evlerimizde olmayan imkanların çoğu yurtlarımızda sağlanıyor. Gençler geleceğimizdir, gençlerimiz her şeyin en iyisine layıktır" diye konuştu.

Planlanan süre dışına çıkılarak, geç vakitlere kadar süren programda Başer, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı. Konferans sonunda KYK Yozgat İl Müdürü Rasim Parlak, Milletvekili Başer'e teşekkür ederek, günün anısına bir tablo hediye etti. Yoğun ilgi gören programda, AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse de hazır bulundu.