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Köyde açılış yaptılar

Cumhur ittifakını oluşturan AK Parti ve MHP’nin il yöneticileri Yozgat merkeze bağlı Örencik köyünde açılış törenlerine katıldı.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 00:37
Köyde açılış yaptılar

Örencik Köyü Muhtarı Coşkun Koç, köyün su ihtiyacı karşılamakta için yaklaşık bir kilometre mesafeden, getirilen suyu, köy içerisinde yaptırdıkları çeşmeye bağladıklarını, köy camisinin ise genel bakım ve onarım çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Düzenlenen açılış törenlerine AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Ankara Örencik Köyü Derneği Başkanı Yakup Taşdemir, Köseli Belediye Başkanı Bekir Yılmaz, Yosiad Başkanı Ayhan Çelik ile köy muhtarları ve davetliler katıldı 

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Köyde Açılış Yaptılar
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