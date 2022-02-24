Köy yolları çamur içinde

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven 2012 yılına kadar belediyelik olan ve daha sonra köy statüsüne dönüştürülen Evciler’in büyük bir yerleşim yeri olduğunu ancak Alevi-Bektaşi yerleşimi olduğu için bugüne kadar yollarının yapılmadığını belirti. Milletvekili Keven, yapmış olduğu konuşmada, "Bu fotoğraf Yozgat'ta Çayıralan ilçemize bağlı Evciler köyüne ait. Aslında burası kasabaydı, belediyesi vardı ancak kapatıldı. Şu an yolları gördüğünüz gibi, her taraf çamur deryası. İnsanlar komşudan komşuya zor gidiyorlar, şu kış günü çamur olmayan yolları yok maalesef. Neden biliyor musunuz? Evciler köyümüz Alevi Bektaşi köyü olduğu için ayrımcılığa maruz kalıyor. Birçok köye kilitli parke dağıtılırken, sathi kaplama yapılırken Evciler köyü çamur içinde kaldı. Bu hangi vicdana sığar söyler misiniz? Bu insanlar vergi vermiyorlar mı? Bu insanlar devlete karşı sorumluluklarını yerine getirmiyorlar mı? Yozgat'ta hangi Alevi köyüne giderseniz gidin kesin bir sorunu vardır. Çok mu zor bu köyleri çamurdan kurtarmak? Bu ayrımcılığı artık bırakın, toplumu ayrıştırmaktan vazgeçin" dedi. Keven, konuşmasında son olarak İl Özel İdaresini ve Kaymakamlığı göreve davet etti.