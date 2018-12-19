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Köse ziyaretlerini sürdürüyor

AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse ziyaret turlarını sürdürerek vatandaşlarla buluşuyor.

Köse ziyaretlerini sürdürüyor

AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse ziyaret turlarını sürdürerek vatandaşlarla buluşuyor.

19 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
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Köse ziyaretlerini sürdürüyor

AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse, Sivas Caddesi esnafını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Celal Köse, adaylığının ilanıyla birlikte sahaya inerek, tüm Yozgatlı vatandaşların elini sıkmaya başladığını belirtti. Celal Köse, Yozgat’ın kaybedecek zamanı olmadığını ifade ederek, projeleriyle birlikte Yozgatlı vatandaşların karşısına çıkmaya hazırlandığını da aktardı. Esnafın sorun ve sıkıntılarını dinleyen Köse, vatandaşlarla da sohbet ederek, “Sıkılmadık el bırakmayacağız, tüm hemşerilerimizle kucaklaşacağız ve onları dinleyeceğiz” dedi.

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