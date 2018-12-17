Köse, ziyaretlerini sürdürüyor

Demokrasinin vazgeçilmez unsuru muhtarlarla bir araya gelen Köse, yerel yönetimlerin vazgeçilmez unsurlarının başında muhtarların geldiğini belirterek, muhtarların kurumlar ve halk arasında köprü vazifesi görevi yaptığını söyledi. Belediye Başkan Adayı Köse, ‘’Muhtarlarımız bizim sesimiz, gören gözümüzdür. Mahallelerimizde yapılan çalışmalarda muhtarlarımızın önerileri ve desteği hizmet kalitesinin de artmasını sağlıyor. Niyetimiz halis, Allah’ın izni ile başkan seçildiğimiz ilk andan itibaren çalışmaya başlayacağız. Sürekli siz değerli muhtarlarımızla birlikte istişare halinde hizmet rotamızı belirleyerek durmadan, usanmadan şehrimizin gelişimi için çalışacağız” dedi.

Muhtarların halkla iç içe ve vatandaşların sorun ve taleplerine doğrudan muhatap olduğunu anlatan Köse, mahallelerde yaşanan aksaklıkları, vatandaşların sıkıntılarını en iyi bilen muhtarlar olduğunu, bu bakımdan yerel yönetimlerde muhtarların görüş ve önerilerinin son derece önemli olduğuna dikkat çekti. AK Parti Belediye Başkan Adayımız Celal Köse, Sağlık-Sen Yozgat Şubesini ziyaret ederek, Şube Başkanı Atakan Erciyas ve üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette sendikanın çalışmalarının yanı sıra Yozgat’taki sağlık alanında yaşanan gelişmeler üzerine sohbet eden Başkan Adayı Köse, ‘’Sendikaların faaliyetlerini ve çalışmalarını destekliyoruz. Toplumsal konulara olan duyarlılıklarını düzenledikleri platformlarda dile getirmeleri sadece mensubu oldukları sendikaya değil toplumumuzun da yararına yönelik büyük kazanımlar elde edilmesini sağlıyor’’ ifadelerini kullandı.