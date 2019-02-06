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Köse, sıkmadık el bırakmıyor

AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse, yaşanabilir bir Yozgat hedefiyle hareket ettiklerini belirterek, toplumun her kesiminin fikirlerinden istifade edeceklerini söyledi.

Köse, sıkmadık el bırakmıyor

AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse, yaşanabilir bir Yozgat hedefiyle hareket ettiklerini belirterek, toplumun her kesiminin fikirlerinden istifade edeceklerini söyledi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 07:00
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Köse, sıkmadık el bırakmıyor

Köse, esnaf ziyaretlerini sürdürüp, işyeri sahipleriyle ve alışveriş yapan müşterileriyle sohbet etti.  Seçim çalışmalarını hazırlanan program dahilinde sürdüren Köse, gittiği her yerde yoğun ilgi ve sevgi ile karşılanmasının kendisini mutlu ettiğini kaydetti. Köse, yaşanabilir bir Yozgat için vatandaşlarla el birliği vereceklerine değinerek, ‘’Yozgat’ı birlikte yöneteceğiz” dedi.
Çalmadık kapı, sıkmadık el ve gidilmeden yer bırakmayacaklarının altını çizen Köse, her fikrin kendileri için önemli olduğuna dikkat çekti. AK Parti ile başlayan hizmet seferberliğinin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler sonrasında da devam edeceğine vurgu yapan Köse, "Her şey Yozgat için diyerek, hep birlikte çalışacağız. Yozgat’ın geleceği için her vatandaşımız ekibimizin bir parçası olacak. Bizimle birlikte gayret gösterecek, bizim elimiz, ayağımız olacak” diye konuştu. 
Yozgat’ın geleceğini ilgilendiren projeler noktasında çalışmaların devam ettiğini belirten Köse, önümüzdeki günlerde paylaşım yapacaklarını vurguladı. Proje hazırlıklarının vatandaşların talep ve beklentilerine göre hazırlandığının altını çizen Köse, gönül belediyeciliği kapsamında sosyal, kültürel ve ekonomik alanda farkını hissettiren bir Yozgat için çaba harcayacaklarını sözlerine ekledi. 
 

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