Köse, seçmenle buluştu

Köse’nin Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi’ndeki sohbet toplantısına AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ da katıldı. Köse, ‘’Gönül coğrafyamız olan Yozgat'ımızın güzel insanlarına, doğup büyüdüğümüz bu topraklara en iyi hizmeti sunacağız. Yoğun katılımlarından dolayı tüm hemşerilerimize teşekkür ederim’’ dedi. Milletvekili Bozdağ ise, AK Parti Hükümetleri döneminde Yozgat’a yapılan hizmetleri anlattı, bazı hizmetlerin ve yatırımların ise halen devam ettiğini söyledi.