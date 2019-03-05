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Köse, seçmenle buluştu

YOZGAT AK Parti Belediye Başkan Adayı Celal Köse, mahalle ziyaretlerini ve toplantılarını sürdürüyor.

Köse, seçmenle buluştu

YOZGAT AK Parti Belediye Başkan Adayı Celal Köse, mahalle ziyaretlerini ve toplantılarını sürdürüyor.

05 Mart 2019 Salı 00:00
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Köse, seçmenle buluştu

Köse’nin Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi’ndeki sohbet toplantısına AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ da katıldı. Köse, ‘’Gönül coğrafyamız olan Yozgat'ımızın güzel insanlarına, doğup büyüdüğümüz bu topraklara en iyi hizmeti sunacağız. Yoğun katılımlarından dolayı tüm hemşerilerimize teşekkür ederim’’ dedi. Milletvekili Bozdağ ise, AK Parti Hükümetleri döneminde Yozgat’a yapılan hizmetleri anlattı, bazı hizmetlerin ve yatırımların ise halen devam ettiğini söyledi.

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