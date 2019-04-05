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Köse mazbatasını aldı

AK Parti'den Yozgat Belediye Başkanı seçilen Celal Köse, dün Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı.

Köse mazbatasını aldı

AK Parti'den Yozgat Belediye Başkanı seçilen Celal Köse, dün Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı.

05 Nisan 2019 Cuma 00:00
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Köse mazbatasını aldı

Köse, mazbatasını almak için Yozgat Adliyesine eşi, çocukları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve partililerle birlikte geldi. Adliyede düzenlenen törende, Köse'ye mazbatasını Yozgat Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakime Fatma Ak verdi.  Köse, adliye çıkışında vatandaşlara hitabında,120 gün propaganda süreci geçirdiklerini söyledi. Parti teşkilatının tüm üyeleriyle birlikte zafere ulaştıklarını ifade eden Köse, ‘’Bugün de 120 günlük propaganda süremizin sonunda milletimizin bize tevdi ettiği mazbatamızı teslim aldık. İnşallah bundan sonra hizmet etme zamanı. Biz sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Milletimizin üzerimize yüklediği yükün farkındayız. İnşallah yılmadan, bıkmadan milletimize hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katıp, terimizin son damlasına kadar Yozgat'ımıza, hemşehrilerimize hizmet etmek için çalışacağız’’ dedi.

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