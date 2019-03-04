Köse, Mahalleleri dolaşıyor

‘Gönüller Yapmaya Geldik’ poganı ile Mahalle toplantılarına katılan Köse, Bahçeşehir Mahallesi Emek Evleri’nde seçmenlerle buluştu. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Köse, istek ve talepleri dinledi, projelerini anlattı. Köse, ‘’Aşk ile koşan yorulmaz, biz milletimize hizmet etmeye sevdalı, bu şehri daha ileri bir noktaya taşımaya kararlıyız. Yoğun katılımlarından dolayı mahalle sakinlerimize teşekkür ederim’’ dedi.