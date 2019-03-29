Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -1°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92120
ALTIN
232.000
DOLAR
5.5460
STERLİN
7.2951
EURO
6.2267

Köse, kapı kapı dolaşıyor

YOZGAT AK Parti Belediye Başkan Adayı Celal Köse, Yozgat Kraft Torba çalışanları ile bir araya geldi.

Köse, kapı kapı dolaşıyor

YOZGAT AK Parti Belediye Başkan Adayı Celal Köse, Yozgat Kraft Torba çalışanları ile bir araya geldi.

29 Mart 2019 Cuma 00:00
19 Okunma
Köse, kapı kapı dolaşıyor

Organize Sanayi Bölgesindeki sanayicilerle buluşup, Abide İşhanı Esnaflarıyla buluşup, istek ve taleplerini dinle, projelerini anlattı. Köse akşam toplantılarını da sürdürdü. Son olarak Köseoğlu Mahallesi Erhan Apartmanı’nda seçmenlerle bir araya geldi. AK Parti Belediye Başkan Adayı Celal Köse, ilk hedef olan gönülleri kazanmanın önemine vurgu yaparak, “Yola çıktığımız ilk andan itibaren bizlerle birlikte yürüyen desteklerini esirgemeyen salonlara sığmayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz hep söyledik. Gönülleri kazanmaya geldik. Bugün geldiğimiz noktada ne kadar doğru yol yürüdüğümüzü görmüş olduk. Toplumun her kesimi bizleri kucakladı. Allah hepsinden razı olsun. Bir gün bile yorulmadan çalışmalarımızı sürdürdük. Çalışmaya son hızla devam edeceğiz. Apartman ve site toplantılarımızın sonuncusunu büyük bir ilgi ve sevgi ile sonlandırmanın mutluluğu içeresindeyiz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Cumhuriyet döneminin ilk başkanı
Cumhuriyet döneminin ilk başkanı
Erdemir projelerini anlattı
Erdemir projelerini anlattı
Gençler CHP’de buluştu
Gençler CHP’de buluştu
MUHTARLAR HIZ KESMEDi
MUHTARLAR HIZ KESMEDi
Savaşa değil, seçime gidiyoruz
Savaşa değil, seçime gidiyoruz
Oylarımızı artıracağız
Oylarımızı artıracağız
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim