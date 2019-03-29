Köse, kapı kapı dolaşıyor

Organize Sanayi Bölgesindeki sanayicilerle buluşup, Abide İşhanı Esnaflarıyla buluşup, istek ve taleplerini dinle, projelerini anlattı. Köse akşam toplantılarını da sürdürdü. Son olarak Köseoğlu Mahallesi Erhan Apartmanı’nda seçmenlerle bir araya geldi. AK Parti Belediye Başkan Adayı Celal Köse, ilk hedef olan gönülleri kazanmanın önemine vurgu yaparak, “Yola çıktığımız ilk andan itibaren bizlerle birlikte yürüyen desteklerini esirgemeyen salonlara sığmayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz hep söyledik. Gönülleri kazanmaya geldik. Bugün geldiğimiz noktada ne kadar doğru yol yürüdüğümüzü görmüş olduk. Toplumun her kesimi bizleri kucakladı. Allah hepsinden razı olsun. Bir gün bile yorulmadan çalışmalarımızı sürdürdük. Çalışmaya son hızla devam edeceğiz. Apartman ve site toplantılarımızın sonuncusunu büyük bir ilgi ve sevgi ile sonlandırmanın mutluluğu içeresindeyiz” ifadelerini kullandı.