Köse, istişare ediyor

Seçim çalışmaları çerçevesinde teşkilat mensupları, STK temsilcileri ile bir araya gelerek istişarelerde bulunan Köse, esnaf ziyaretlerini de sürdürüyor. Gündüzleri esnaf ziyaretinde bulunan Köse, ev toplantıları ile vatandaşların taleplerini dinliyor. Plan, program ve projelerinin hazır olduğunu belirten Köse, daha çok çalışacaklarını ve gönüllere dokunan çalışmalar yapacaklarını kaydetti. Her çalışmayı ortak akıl ile yürüteceklerini dile getiren Köse, “Planlarımız, projelerimiz, programlarımız hazır. Yapacağımız her çalışmanın her hizmetin odağında insan olacak, halkımız olacak” dedi.

Köse, seçim çalışmalarına ‘Önce Millet Önce Memleket’ sloganı ile başladıklarını, daha sonra seçim stratejisinin ana omurgasının ‘Gönül Belediyeciliği’ kavramına uygun şekilde oluşturulduğunu altını çizdi. Hazırlanan projeleri yapacakları tanıtım programı ile paylaşacaklarını belirten Köse, “Belediyecilik sadece yol, alt yapı, kanalizasyon ve kaldırım yapmak değildir. Biz gönül belediyeciliği ile sosyal, kültürel, ekonomik, sportif alanlardaki projelerimizle halkımıza, Yozgat’ımıza hizmetler yapmak istiyoruz. Halkımızın takdiri ile görev bize verildiği takdirde AK Parti’nin referansı olan hizmet belediyeciliğinin gereklerini yerine getireceğiz” diye konuştu.